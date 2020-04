Tücken der Nahrungssuche

Das Kontaktverbotin Zeiten der Corona-Krise kann belasten – im Alltag, psychisch und familiär. Wie gehen unsere NWZ-Redakteure damit um? Wie leben Sie in diesen Zeiten? Heute: Gaby Schneider-Schelling

Ohne Mampf kein Kampf: So lautet der launige Schlachtruf, mit dem im Kollegenkreise spätestens um 13 Uhr zur mittäglichen Futtersuche aufgerufen wird. Das war in Vor-Corona-Zeiten so und ist jetzt nicht anders: nur schwieriger.

Bis vor wenigen Wochen trieb uns allenfalls die Qual der Wahl um: Runter in die Kantine? Oder doch raus ins Büffet-Restaurant? Zum Italiener, Chinesen, Vietnamesen?

Heute steht eher die bange Frage im Raum, ob und wo sich in dieser menschenleeren Stadt überhaupt Essbares auftreiben lässt. Nicht leichter machen es mahnende Hinweise kollegialer Mitesser, man müsse auch mal was Gesundes zu sich nehmen: Damit ist für den Moment die (nur per Telefon zu bestellende) Currywurst ebenso raus wie die Pizza, deren Bezahlung über ein eigens für diesen Zweck eingerichtetes Paypal-Konto abgewickelt wird.

Bleiben oft nur grenzwertig teure Speisen vom anderen Ende der Stadt, ersatzweise ein knurrender Magen und vor allem die bohrende Frage: Warum sind Gaststätten und Restaurants eigentlich nicht systemrelevant?