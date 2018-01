Türkische Kriegsbegeisterung

Türkische Truppen setzen die Offensive im Nachbarland Syrien unvermindert fort. An den Grenzübergängen, wie hier in Kilis, begegnen die Soldaten kriegsbegeisterten Türken. Isikli Tosun Baba (60) hat sich dafür am Sonntag ganz in türkische Flaggen gekleidet. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Samstag an, die türkische Armee werde nach der Einnahme der kurdisch kontrollierten Region Afrin in Richtung der weiter südlich gelegenen Provinz Idlib marschieren, die von syrischen Rebellen kontrolliert wird. In Deutschland demonstrierten am Wochenende Tausende Kurden gegen den türkischen Einmarsch in Syrien.

AP-BILD: