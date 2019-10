Tunesiens neuer Präsident vereidigt

In Tunis ist am Mittwoch Kais Saied (2.v.l) vor dem Präsidentenpalast von der Ehrengarde empfangen worden. Zuvor leistete Saied einen Eid als neuer Präsident von Tunesien während einer Zeremonie zu seiner Vereidigung im Parlament. Der 61-jährige Jurist hatte in einer Stichwahl über 70 Prozent der Stimmen erhalten und damit den Medienunternehmer Karoui klar hinter sich gelassen. Er wolle sich auch für Freiheiten der Menschen – insbesondere Frauenrechte – einsetzen dpa-BILD: