Tunesien trauert um Präsidenten

Tunis Tunesien trauert um Präsident Beji Caid Essebsi. Der 92-Jährige sei am Donnerstagmorgen in Tunis gestorben, sagte ein Beamter des Präsidialamtes der Nachrichtenagentur AP. Die Regierung verkündete eine siebentägige Staatstrauer. Essebsi war 2014 der erste demokratisch gewählte Präsident des nordafrikanischen Landes geworden, in dem die Bewegung des Arabischen Frühlings begann. Essebsi hatte vor kurzem erklärt, aus Altersgründen nicht mehr bei der Präsidentenwahl im November kandidieren zu wollen. Der 1926 geborene Politiker gilt als Symbolfigur für die Gründergeneration des modernen Tunesiens, das 1956 die Unabhängigkeit von Frankreich erreichte. Im Arabischen Frühling kehrte er aus dem politischen Ruhestand zurück.