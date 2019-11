Turm gesprengt

Fast 30 Jahre im Dienste der Windkraft sind mit einem großen Knall beendet worden: Eine der ältesten Windkraftanlagen Niedersachsens ist am Donnerstag gesprengt worden. Für die Anlage war der Pachtvertrag ausgelaufen, wie ein Sprecher des Betreibers Enercity sagte. Ein geplantes Wohngebiet wäre in der kommenden Zeit zu nahe an die Anlage herangekommen, dadurch hätte es künftig Probleme mit den Abstandsregelungen gegeben.dpa-BILD: