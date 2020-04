Über das Ziel hinausgeschossen

Es klingt wie eine Drohung. Angela Merkel warnt vor einem neuen Shutdown, sollten die Corona-Beschränkungen zu schnell wieder fallen und appelliert mit ungewohnt deutlichen Worten zum weiteren strikten Durchhalten. Übermut und Leichtsinn wären jetzt trotz erster Erfolge im Kampf gegen Corona fatal. Da sind Warnungen berechtigt. Doch die Kritik der Kanzlerin an „Öffnungsdiskussionsorgien“ geht zu weit. Sich darüber Gedanken zu machen, wie ein verantwortungsvoller Weg aus der Krise aussehen könnte, wie die Wirtschaft wieder schrittweise ans Laufen gebracht und ein Stück Rückkehr in Richtung Normalität gelingen mag, ist kein Verstoß gegen die Sitten, sondern dringend geboten.

Kaum jemand wiegt sich in Sicherheit. Im Gegenteil: Die Unsicherheit ist den meisten Menschen ins Gesicht geschrieben. Die Angst um ihre Gesundheit und die der Angehörigen und Freunde, die Sorge um die Zukunft und den Job, der Verlust von Nähe und Geborgenheit – all das ist überall deutlich spürbar. Und die große Mehrheit der Deutschen nimmt bisher in bewundernswerter Weise tiefe Einschnitte in ihre Freiheit und die Grundrechte hin, hält sich überwiegend an die weitreichenden Corona-Beschränkungen und wird das auch weiter tun.

Wir sind nicht über den Berg. Damit hat die Kanzlerin recht. Doch kann dieser Kurs nicht einfach einmal mehr für alternativlos erklärt werden. Es dürfen keine Debatten abgewürgt und Denkverbote erteilt werden. Für die Gefahrenabwehr ist laut Grundgesetz zudem nicht die Kanzlerin zuständig, sondern es sind immer noch die Länder. Und die feiern keine Öffnungsdiskussionsorgien, sondern suchen auch nach verantwortungsvollen Wegen aus der Krise, wollen wieder Hoffnung und Perspektiven geben, damit am Ende langfristig die Kollateralschäden nicht größer sind als die aktuellen schlimmen Folgen der Pandemie.

