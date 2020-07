Bauern erwarten durchschnittliche Getreideernte

Uelzen Niedersachsens Landwirte erwarten in diesem Jahr eine eher durchschnittliche Getreideernte, sagte eine Sprecherin des Landvolks am Donnerstag bei einer Podi-umsdiskussion des Bauernverbands in Uelzen. Für die Wintergerste seien die Regenfälle im Juni nach Einschätzung von Experten vielfach zu spät gekommen. „In Nordwesteuropa gibt es immer noch große Gebiete mit anhaltendem Niederschlagsdefizit“, sagte die Sprecherin. Das gelte auch für Niedersachsen: „Der diesjährige Frühling gehört zu den trockensten, die je verzeichnet wurden.“ Zudem lägen die Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt. Die jüngsten Regenfälle seien da ungemein wichtig gewesen. Auch habe es zuvor kaum Frostschäden gegeben.