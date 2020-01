Fußgänger von Lastwagen getötet

Uelzen Ein Fußgänger ist im Landkreis Uelzen von einem Laster frontal erfasst und getötet worden. Der 54-Jährige starb am Unfallort auf der Bundesstraße 4 zwischen Grünhagen und Bienenbüttel, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Warum der Mann am Donnerstagabend zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs war, sei noch nicht geklärt. Es könne weder eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen noch ein Selbstmord ausgeschlossen werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann plötzlich vor einem Sattelzug aufgetaucht, der Richtung Lüneburg fuhr.