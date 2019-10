Nach Messerangriff Verdächtiger in Haft

Uelzen Nach einem Messerangriff auf einen 27-Jährigen in Uelzen sitzt der Tatverdächtige in Haft. Der 37-Jährige sei einem Haftrichter vorgeführt worden, nachdem er im Streit um ein Fahrrad mehrfach mit einem Messer auf das Opfer eingestochen habe, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Zustand des 27-Jährigen sei mittlerweile stabil, es bestehe aber weiterhin Lebensgefahr. Er musste in der Nacht zum Sonntag noch am Tatort wiederbelebt und anschließend im Krankenhaus notoperiert werden. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.