Luchs streift durch Lüneburger Heide

Uelzen /St. Andreasberg Durch die Lüneburger Heide streift ein Luchs. Aufnahmen mit der Wildkamera, die bei Uelzen, Amelinghausen und anderen Orten entstanden, hätten dies bestätigt, sagte Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz am Freitag. Im Harz leben zurzeit etwa 90 Luchse, einzelne Tiere wanderten von dort ab. Auch der sogenannte Heideluchs könnte ein Zuwanderer aus dem Harz sein. „Ist der Heideluchs tatsächlich aus dem Harz gekommen, so ist er das bislang am weitesten bis nach Norden vorgedrungene Individuum“, erklärte Knolle.