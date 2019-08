Unangenehmer Realität stellen

Betrifft: „Viel zu präsent“, Kommentar von Gloria Bal­thazaar zur Klimaaktivistin Greta Thunberg, Meinung, 20. August

In Anbetracht täglich neuer Nachrichten über schmelzende Gletscher, Artensterben etc. mag man sich fragen, wie das Wirken einer Klimaaktivistin eigentlich ein „zu viel des Guten“ sein könnte, wie es der Kommentar (...) suggeriert. Ob Greta Thunberg sich auf ihrer Segelroute übergibt oder nicht, gehört zweifelsfrei in die Kategorie der Informationen, die die Welt nicht braucht. Greta Thunberg für diese Art der Berichterstattung verantwortlich zu machen, entspricht jedoch einer verqueren Logik. Vielmehr sind es doch die Medien selbst, die sich hier an die eigene Nase zu fassen haben.

Die Schülerin aus Schweden macht auf eine unangenehme Realität aufmerksam. Das ist unbequem und in Tragweite und Bedeutung schwer auszuhalten. Die zunehmende Kritik an ihrer Person erinnert jedoch an das Schicksal des Überbringers schlechter Nachrichten, wie wir es aus mittelalterlichen Erzählungen kennen.

Rolf Menzel

Oldenburg

Es ist immer erfreulich, wenn es noch einige Journalisten gibt, die hinter die Kulissen schauen können und auch darüber schreiben. Frau Balthazaar ist eine der Wenigen, die es auf den Punkt bringen. Und verzichtet auf einer Welle mitzuschwimmen, auf die sich jeder setzt, um noch ein paar Tropfen abzubekommen, bevor sie auf den Sandbänken der Welt ablaufen. Ernüchterung hatte auch ihren Kollegen geholfen.

Aber es zeigt, dass Hysterie mehr Aufmerksamkeit einbringt als Objektivität und Sachlichkeit.

Es gibt Wichtigeres in der Welt als nur den Klimahype. Statt sich fürs Schuleschwänzen zu begeistern, wäre es sicherlich nützlicher, sich um die Zukunft der Menschen in Afrika Sorgen zu machen. Dafür geht keiner auf die Straße. (...)

Aber lassen wir das mal so stehen. Mit Blick auf die Verhinderung des Weltuntergangs erlaube ich mir, einen kleinen Beitrag zum allüberragenden und zum Heiligtum stilisierten Thema Klima beizufügen.

Peter B. Sanden

Oldenburg