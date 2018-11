Unaufgeregte Wissenschaftlerin

Betrifft: „Gescheitert auf der ganzen Linie – Eine Abrechnung mit der Dauerkanzlerin – Reihe: ,Merkel: eine Bilanz‘“, Essay von Alexander Will, Meinung, 17. November

Seitdem die Bundeskanzlerin ihren Rückzug als Regierungschefin mit Ablauf der Legislaturperiode 2021 erklärt hat, überschlagen sich die Überschriften in den einschlägigen Presseorganen. „Ende einer Ära“, „Götterdämmerung“ und „Abgesang“ heißt es da. Alexander Will kommentiert diesen Vorgang in seinem Essay weitaus schärfer. Da ist vom „Sinnbild des Scheiterns“, „Steuerungs- und Kontrollverlust“, „grenzenloser Naivität“ und „Gesinnungsethik“ die Rede. Diffamierend und in hohem Maße beleidigend ist vor allem die Äußerung „ein diffuses Bauchgefühl zerstöre rationale politische Analyse“. Frau Merkel ist von Haus aus eine unaufgeregte Naturwissenschaftlerin mit einem scharfen analytischen Verstand und hat uns in den letzten Jahren erfolgreich durch Krisen- und Konfliktsituationen geführt. Dafür wurde sie mehrfach wiedergewählt. Ihre Art zu regieren stellt das genaue Gegenteil von den Eskapaden der Politiker dar, die Machoattitüden, Omnipotenzfantasien und Narzissmus als neuen Politikstil installieren wollen. Nein, es sind nicht alle Probleme gelöst, aber in der Demokratie braucht es einen langen Atem, den unbedingten Willen zur positiven Veränderung und gemeinsame Anstrengung. (...)

Ulla Böhlert

Oldenburg

Nicht nur die Überschrift macht die Position von Herrn Will deutlich. Der gesamte Artikel zeugt von der „Merkel-muss-weg“-Haltung, die Herr Will ja schon lange propagiert. (...) In dem Artikel geht es nicht um womöglich gerechtfertigte Kritik an Frau Merkel, sondern es wird wieder einmal eine Wut zum Ausdruck gebracht, der es an einer eigenen kritischen Distanz mangelt. Eine solche müsste man aber von einem studierten Historiker erwarten. Natürlich wird auf die sogenannte „Flüchtlingskrise“ Bezug genommen. Eine solche gäbe es nicht, wenn sie nicht immer wieder von Journalisten vom Schlage des Herrn Will herbeigeredet worden wäre. Es gab ja auch keine Flüchtlingskrise, als Ostdeutsche in Massen in den Westen kamen. Aber das scheint ja etwas anderes zu sein.

Detlef Laue

Oldenburg