Und weiter geht’s im Kampf um den SPD-Vorsitz

Neue Runde im Kampf um den SPD-Vorsitz: Am Sonntag präsentierten sich die Kandidaten-Duos in Bremen. Im Bild (von links): Nina Scheer, Karl Lauterbach, Dierk Hirschel, Hilde Mattheis, Christina Kampmann, Michael Roth, Ralf Stegner und Gesine Schwan. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil appellierte an seine Partei, künftige SPD-Chefs zu unterstützen. Eine weitere Regionalkonferenz ist am nächsten Sonntag (15. September) in Oldenburg geplant . dpa-BILD: