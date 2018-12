„Unicef-Foto des Jahres 2018 “ zeigt einen Jungen aus Togo

Das sind die besten „Unicef-Fotos des Jahres 2018“. Das Bild, das auf Platz eins landete, zeigt einen kleinen Jungen aus Togo, der Beinprothesen trägt. Der spanische Fotograf Antonio Aragón Renuncio rücke mit seinem Porträt die Tapferkeit und den Optimismus von Kindern trotz schwierigster Lebensumstände in den Fokus, erklärte das UN-Kinderhilfswerk in Berlin.

Auf Platz zwei schaffte es eine Aufnahme des aus Bangladesch stammenden Turjoy Chowdhury: Zu sehen ist ein staatenlos geborenes Babys in einem Flüchtlingscamp der Rohingya, die vor der Gewalt in Myanmar fliehen.

Platz drei gab es für die Reportage der israelischen Fotografin Rina Castelnuovo über einen palästinensischen Jungen aus dem Gazastreifen.

