Demo gegen Produktion von Waffen

Unterlüß /Celle Rund 100 Aktivisten des Musiker-Netzwerks „Lebenslaute“ haben am Montagmorgen die Hauptzufahrten zum Werk des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Unterlüß (Kreis Celle) blockiert. An den vier Zufahrten hätten sich noch vor sechs Uhr jeweils 25 bis 30 Musizierende zu „spielfähigen Ensembles“ zusammengefunden, teilte „Lebenslaute“ mit.

Ihre Konzertaufstellung habe Fahrzeuge und Angestellte von Rheinmetall daran gehindert, die Waffenfabrik und den Dienstplatz zu erreichen. „Lieferverkehr ist nicht möglich“, hieß es in einer Mitteilung. An allen vier Blockadepunkten erklang den Angaben zufolge klassische und populäre Chor- und Instrumentalmusik.

„Hier in Unterlüß liegt die Hauptproduktionsstätte der Militärsparte Rheinmetall Defence“, sagte Marcus Beyer, Sprecher von „Lebenslaute“. Rheinmetall produziere dort Waffen, Munition und Komponenten für Panzer.