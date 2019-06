Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Unterlüß Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Unterlüß im Kreis Celle ist ein Mann ums Leben gekommen. Einen zweiten Mann konnten die Rettungskräfte im Obergeschoss am Donnerstag schwer verletzt bergen. Weitere Menschen hielten sich in dem Gebäude nicht auf. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht klar. Die Wohnung im Obergeschoss wurde von zwei Männern im Alter von 39 und 58 Jahren bewohnt. Ob es sich bei ihnen um die Opfer handelt, steht noch nicht fest.