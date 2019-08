Mann nach Streit niedergeschossen

Unterlüß Nach einem Streit ist ein Mann von einem anderen Mann in einem Park in Unterlüß in der Lüneburger Heide niedergeschossen worden. Der Täter flüchtete anschließend. Das Opfer sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt, teilte die Polizei in Celle am Freitag mit. Andauernde Streitigkeiten könnten der Auslöser der Tat gewesen sein. In welcher Beziehung die Männer zueinander standen, konnte die Polizei noch nicht sagen.