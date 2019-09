Nach Schuss auf Mann: U-Haft

Unterlüß Nachdem er einen Mann in einem Park in Unterlüß in der Lüneburger Heide niedergeschossen hat, sitzt ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde unter anderem wegen versuchten Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt, teilte die Polizei Celle am Montag mit. Beim Haftrichter räumte der Mann ein, auf seinen Kontrahenten geschossen zu haben. Er habe ihn jedoch nicht töten wollen.