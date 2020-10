Us-Präsidentschaft: Erstes TV-Duell versinkt im absoluten Chaos

Niemand, so bilanzierte Mittwochfrüh die Tageszeitung „Boston Globe“, habe die erste der drei TV-Debatten gewonnen, weder Präsident Donald Trump (74) noch der Demokrat Joe Biden (77). Stattdessen sei der Verlierer klar: die Vereinigten Staaten. Die „New York Times“ sprach in ihrer Bilanz von einer Debatte, wie sie das Land noch nie erlebte habe – und einer Diskussion, die für die Zuschauer nur schwer erträglich gewesen sei.

In der Tat hatte das Millionenpublikum zur besten Sendezeit am Dienstagabend (Ortszeit) eine Chaos-Veranstaltung beobachten können, die von diesem roten Faden geprägt war: einer schonungslosen Brutalität der beiden Politiker im Umgang miteinander. Der US-Präsident, in den Umfragen zurückliegend, setzte auf das Prinzip, in 96 Minuten seinen Gegner permanent zu unterbrechen. Er machte sich über Bidens Universitäts-Noten lustig, agitierte gegen die Ukraine- und China-Geschäfte von Bidens Sohn Hunter und lästerte über die Probleme des Demokraten, den „radikalen linken Flügel“ (Trump) der Partei hinter sich zu bringen. Und dann waren da persönliche Anwürfe wie diese: „Es gibt nichts Intelligentes bei dir, Joe“.

Provokationen

Biden wiederum, nach acht Jahren als Vizepräsident unter Barack Obama eigentlich staatsmännisch erfahren, ließ sich von den Provokationen des Republikaners Trump immer wieder aus der Ruhe bringen. Einen amtierenden Präsidenten mit „Würden sie die Klappe halten?“ und „dieser Clown“ anzufauchen, das hatte das Land seit den ersten Debatten im Jahr 1960 zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy noch nie erlebt. Oder dass ein Herausforderer den Mann im Weißen Haus so angeht: „Alles was er sagt, sind Lügen“ oder „Quatsch weiter, Mann“.

Die führenden US-Medien beklagten: Bei den Wortgefechten mit den andauernden Schlägen unter die Gürtellinie sei politische Substanz viel zu kurz gekommen. Dabei gab es eigentlich genug Themen aufzuarbeiten – von Trumps Steuern, dem Gesundheitsplan Bidens, dem Klimaschutz und der Corona-Pandemie bis hin zur Frage, wie sicher denn die Briefwahl sei – und ob Trump am Ende eine Niederlage eingestehen werde. Angesichts der Dauer-Unterbrechungen vor allem vonseiten des Präsidenten – eine Taktik, die er schon 2016 eingesetzt hatte – fiel es den Zuschauern des TV-Duells oft schwer, die Differenzen der Kandidaten bei den Sachfragen klar zu erkennen.

Selbst Chris Christie, einer der engsten Berater Trumps und der ehemalige Gouverneur von New Jersey, nannte nach der Debatte den Auftritt seines Schützlings „zu hitzköpfig“. Auch die Mahnungen des Moderatoren Chris Wallace vom konservativen Sender Fox News, Trump möge sich doch an die Spielregeln halten und nicht unterbrechen, fruchteten nicht.

„Schwächer und ärmer“

Am Ende setzten beide vor allem auf Zusammenfassungen. Unter Trump sei die Nation „schwächer, kränker, ärmer, geteilter und gewalttätiger“ geworden, so Biden. Trump konterte, er habe „in 47 Monaten mehr getan als du in 47 Jahren in Washington, Joe“.