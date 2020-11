Liveblog zur US-Wahl: Trump oder Biden?

Washington /Oldenburg Wer lenkt die Supermacht USA in den kommenden vier Jahren als Präsident? Die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl zwischen Amtsinhaber Donald Trump (74) und dem Demokraten Joe Biden (77). Erobern die Demokraten das Weiße Haus zurück? Oder kann Trump weitere vier Jahre regieren? Nicht zuletzt: Bleibt es in dem tief gespaltenen Land friedlich, wenn sich für eines der Lager eine Niederlage abzeichnet? Wir begleiten Sie in unserem Liveblog durch die Wahlnacht.