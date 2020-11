Präsidentschaftswahl Trump vs. Biden: Mit der NWZ durch die US-Wahlnacht

Oldenburg Es sind verstörende Bilder, die in diesen Tagen aus der US-Hauptstadt Washington D.C. gezeigt werden: Kleine Ladenbetreiber und große Einkaufsketten nageln Holzbretter vor ihre Schaufenster – aus Angst, dass es nach dem Wahltag am 3. November zu Ausschreitungen kommen könnte. Die USA sind gespalten, das hat die Präsidentschaft von Donald Trump gezeigt und weiter befördert.

Die Welt schaut also mehr denn je auf die 59. Wahl des US-Präsidenten: Wir wollen die Geschehnisse in der Nacht vom heutigen Dienstag auf Mittwoch begleiten und Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Echtzeit informieren.

US-Wahl: Mit dem Newsblog durch die Wahlnacht

Wer holt die meisten Stimmen im umkämpften und so wichtigen Staat Florida? Kann Donald Trump erneut in Staaten wie Ohio, Pennsylvania, Illinois, also im „Rust belt“ punkten? Oder setzt sich doch der demokratische Bewerber Joe Biden durch, den die meisten Institute vorne sehen?

Wir wollen Sie dabei vor allem mit unserem Wahlblog auf dem Laufenden halten. Mehrere Kolleginnen und Kollegen informieren Sie am Dienstag und Mittwoch über Ergebnisse, Stimmungen und Entwicklungen in den USA. Mit den ersten Prognosen wird ab Mitternacht unserer Zeit zu rechnen sein. Ab fünf Uhr am Mittwochmorgen dürften erste Medien den Wahlsieger ausrufen.

Neben dem Newsblog versorgen wir Sie im Laufe des Mittwochs mit Einordnungen, Kommentaren und Experteninterviews.