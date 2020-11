Liveblog zur US-Wahl: Trump oder Biden – Wer wird neuer US-Präsident?

Oldenburg Donald Trump oder Joe Biden – wer wird der 46. Präsident der USA? Der Demokratische Herausforderer führt derzeit klar in den meisten Umfragen – doch das hat Hillary Clinton als Kandidatin der Demokraten bei der Wahl 2016 auch getan. Am Ende wurde der Außenseiter Trump Präsident, der seitdem das Amt auf ganz eigene Weise interpretiert und polarisiert wie kaum ein Zweiter.

NWZonline begleitet die US-Wahl 2020 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in diesem Liveblog:

Wir wollen Sie vor allem mit unserem Liveblog auf dem Laufenden halten. Mehrere Kolleginnen und Kollegen informieren Sie am Dienstag und Mittwoch über Ergebnisse, Stimmungen und Entwicklungen in den USA. Mit den ersten Prognosen wird ab Mitternacht unserer Zeit zu rechnen sein. Ab fünf Uhr am Mittwochmorgen dürften erste Medien den Wahlsieger ausrufen.

Das ist das Team hinter unserem NWZonline-Liveblog zur US-Wahl:

Timo Ebbers, 42, ist Leiter der NWZonline-Redaktion. Er hatte die US-Wahl vor vier Jahren für die NWZ begleitet – und gehofft, sie diesmal direkt in den USA zu erleben. Ein Liveblog ist aber auch schön!

Anna-Lena Sachs, 29, ist Redakteurin der Online-Redaktion. Sie interessiert sich für US-Politik und hat Amerikanistik an der Rijksuniversiteit Groningen in den Niederlanden studiert.

Max Holscher, 36, ist Mitglied der Chefredaktion. Er hat ein Jahr in Athens, Ohio (USA), studiert. Später arbeitete er als Stipendiat zwei Monate für den „Miami Herald“.

Nathalie Meng, 32, ist Redakteurin der Online-Redaktion. Sie interessiert sich für Weltpolitik und hat sich in ihrem Übersetzungsstudium auch mit US-amerikanischer Geschichte, Kultur und Politik befasst.

Christoph Tapke-Jost, 32, ist Newsdesk-Redakteur. Er analysierte in seiner Bachelorarbeit 2011 das US-Wahlsystem und den Wahlkampf von Ex-Präsident Barack Obama.

Friedemann Diederichs, 62, arbeitet seit 1997 als US-Korrespondent für verschiedene Medien – darunter auch für die Nordwest-Zeitung.