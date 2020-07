Tourismus In Niedersachsen: Wipfelherbergen bieten viel Komfort

Uslar /Lütetsburg Schlafen nahe den Baumwipfeln inmitten der Natur: Baumhäuser bieten Komfort und Nähe zur Natur. Ob mit Wasserfall-Regendusche, Kamin, Fußbodenheizung, Sonnenterrasse oder Panoramafenster – die Wipfelherbergen in Niedersachsen sind üppig ausgestattet. Vor allem im Sommer sind die Baumhäuser begehrt, aber auch im Winter hat das Wohnen in luftiger Höhe seinen Reiz.•

• Baumhaushotel Soling bei Uslar

Das erste Baumhaushotel in Niedersachsen wurde 2008 mitten im Solling errichtet. Die neun Baumhäuser verfügen beispielsweise über zwei bis sechs Schlafplätze, eine kleine Kompost-Toilette und einen Balkon mit Sitzgelegenheit. Toiletten und Duschen sind schnell zu erreichen. Die Herbergen sind beheizt, haben Strom und sind ganzjährig nutzbar. Frühstück gibt es direkt ins Baumhaus.

„Von April bis Oktober sind wir ausgebucht, im Winter ist es etwas ruhiger, bis auf die Ferien“, sagt Inhaber Stefan Brill. Wer noch etwas mehr Abenteuer wünscht, dem bietet Brill Baumzelte an. Die Zelte sind je zwischen drei Bäumen gespannt und schweben in etwa 1,5 Metern Höhe über dem Waldboden. Das sei nichts für Angsthasen, sagt Brill.

• Baumhaushotel Otterndorf

Ein weiter Blick in die Natur und auf vorbeifahrenden Schiffe – das Baumhaushotel in Otterndorf liegt direkt hinter dem Deich an der Nordseeküste. Die fünf Baumhäuser sind etwa mit Bad, Küche, Kaminofen und Fernseher ausgestattet. Zudem gehört zu jedem Haus eine Terrasse mit Strandkorb.

Im November 2019 hatten Katrin Buck und Elke Freimuth das Baumhaushotel eröffnet. Nur vier Monate später mussten sie wegen der Corona-Pandemie wieder schließen. „Aber jetzt sind wir sehr gut gebucht, Juli und August sind belegt und auch im September gibt es nur noch wenige freie Tage“, sagt Freimuth. Die Baumhäuser in vier Meter Höhe sind Ferienhäuser mit Selbstversorgung. Nächstes Jahr sollen fünf Baumhäuser dazukommen.•

• Baumhäuser Resina Arts im Harz

Einen schönen Ausblick auf die Harzer Bergwiesen bieten die Baumhäuser des Resina Arts in Lerbach. In rund fünf bis acht Metern Höhe hängt das Baumhaus Bergahorn mit Wasserfall-Regendusche. Die Gäste sollten schwindelfrei sein, rät Betreiber Hendrik Schmidt. Die Häuser sind etwa mit Kochzeile, Bad und Fußbodenheizung ausgestattet.

Erst im Januar dieses Jahres sei er mit drei Häusern gestartet. „Wir hatten gerade sechs Wochen geöffnet, da kam der große Schock mit Corona“, sagt Schmidt. Jetzt laufe es sehr gut – und es ist noch ein viertes Baumhaus dazugekommen. Für den Herbst hat Schmidt ein Saunahaus geplant. „Die Gäste genießen die Ruhe, manche wollen auch keinen Fernseher im Baumhaus haben“, so Schmidt. •

• Baumhäuser Lütetsburg

Mitten auf dem Golfplatz im ostfriesischen Lütetsburg liegen die drei Baumhäuser Voss (Fuchs), Dacks (Dachs) und Reei (Reh), die nur mit einem Golfcart zu erreichen sind. Sie sind mit Schlafempore und separatem Schlafzimmer ausgestattet. Jedes Haus verfügt über Duschbad, Wohn- und Esszimmer mit Küche und Panoramafenster sowie W-Lan und Fernseher. Nachts höre man Geräusche von Tieren, und wenn der Wind kräftiger weht, schaukle es auch schon ein wenig, sagt Monique Struckmeyer vom Golfclub Lütetsburg.

Die Baumhäuser wurden im Sommer 2019 in Betrieb genommen. Der Blick, das Gefühl eines Einsiedlers mit hohem Komfort, die Stille – das alles begeistere die Gäste.