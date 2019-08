Valletta Dieses Mal fand sich verhältnismäßig schnell eine Lösung: Die 40 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ dürfen nach vier Tagen Blockade an Land. Malta habe sich nach Bitten der deutschen Regierung bereit erklärt, die Menschen vorübergehend aufzunehmen, erklärte Regierungschef Joseph Muscat am Samstag. Jedoch werden alle Mi­granten auf andere EU-Staaten verteilt, keiner solle in Malta bleiben. Details zu den Aufnahmeländern gab es bislang nicht.

Die „Alan Kurdi“ der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye hatte die Menschen am Mittwoch vergangener Woche vor Libyen aufgenommen. Zunächst war das Schiff Richtung Italien gefahren. Dort ließ die Regierung es aber nicht anlegen.

Die spanische „Open Arms“ harrt derweil noch auf dem Meer aus. Sie hatte mehr als 120 Menschen vor Libyen gerettet. Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini hat dem Schiff die Einfahrt verwehrt. Italien, Spanien und Malta pochen darauf, dass auch andere EU-Länder Migranten übernehmen.