Kater vorn im ersten Wahlgang in Vechta

Vechta Kristian Kater (Bürgerbündnis Vechta) und der für die CDU kandidierende Bewerber Heribert Mählmann bestreiten am Sonntag, 3. November, die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Vechta. Beim ersten Wahlgang am Sonntag kam der 36-jährige Kater auf 45,3 Prozent, während Mählmann (53) 29,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte. Der parteilose Einzelbewerber Claus Dalinghaus (57) schied mit 25,1 Prozent der Stimmen aus dem Rennen aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent. „Das Ergebnis hat meine persönlichen Erwartungen übertroffen“, kommentierte Kater. Mählmann setzt darauf, bei der Stichwahl „das bürgerliche Lager zusammenzuführen“ – sprich die Stimmen von Dalinghaus einzusammeln.