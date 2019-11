Kater zieht in Vechtas Rathaus

Vechta Kristian Kater vom Bürgerbündnis Vechta ist neuer Bürgermeister der Stadt Vechta. Der 36-Jährige setzte sich am Sonntagabend in der Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Heribert Mählmann (53) durch. Kater erhielt 67,53 Prozent der Stimmen, Mählmann kam auf 32,47 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent. Bereits nach dem ersten Wahlgang am 20. Oktober schied Einzelbewerber Claus Dalinghaus aus.

Der Diplom-Betriebswirt Kater sitzt seit acht Jahren für die SPD im Vechtaer Stadtrat, und legte für den Bürgermeister-Wahlkampf unter anderem den SPD-Kreisvorsitz nieder. Neben der SPD unterstützen ihn auch die Wählergemeinschaft „Wir für Vechta“ (WfV), die FDP sowie die Grüne Jugend. Kater folgt auf Helmut Gels (CDU), der zwölf Jahre Stadtdirektor und acht Jahre lang Bürgermeister war.