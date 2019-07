Venezuela nach massivem Stromausfall im Dunkeln

Ein neuer schwerer Stromausfall hat in Venezuela stundenlang die Lichter ausgehen lassen. Die Regierung des südamerikanischen Krisenlandes erklärte, dass die Versorgung mit Elektrizität am Montag von 16.45 Uhr Ortszeit (22.45 MESZ) an landesweit unterbrochen worden sei. Die Regierung sprach von einem „elektromagnetischen Angriff“ auf Staudämme. Die Opposition machte hingegen die Regierung verantwortlich. Mittlerweile sei unter anderem in der Hauptstadt Caracas die Stromversorgung wiederhergestellt, sagte Energieminister Freddy Brito am Dienstag. dpa-BILD: