Veraltete Strukturen

Betrifft: „Anachronistisch“, Kommentar von Thomas Haselier zum Bundesland Bremen; Meinung, 5. September

Sie sprechen mir mit diesem Kommentar nicht nur aus dem Herzen, sondern auch aus der Seele. Als der Parlamentarische Rat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges seine Arbeit aufnahm, hatte er aufgrund der Weisungen der Siegermächte gar keine andere Wahl, als ein föderalistisches Staatsgebilde zu schaffen mit starken Ländern und einem daraus resultierenden schwachen „Zentralstaat“.

Inzwischen sind jedoch 70 Jahre vergangen, die Welt hat sich verändert, ist über die Beendigung des Kalten Krieges, die Liberalisierung und Globalisierung hinaus näher zusammengerückt. In Deutschland hat sich hinsichtlich der staatlichen Strukturen nichts, aber auch gar nichts, verändert, es wird noch in den „Steinzeitstrukturen“ von 1949 agiert, verbunden auch damit ein unnötiges Kompetenzgerangel, das verhindert, die wirklichen Pro­bleme und Aufgabenstellungen der Zukunft lieber heute als morgen in Angriff zu nehmen (...). Dazu zählt einmal eine Föderalismusstruktur mit einem Nord-, West-, Süd- und eventuell noch einem Südweststaat. Bremen ein selbstständiges Bundesland? Ein Witz der Weltgeschichte! (...)

Anstatt durch Reformen mehr Effizienz und Kostenersparnis zu erreichen, denn es handelt sich ja um Steuergelder, wird natürlich nichts passieren (...). Der Druck auf Veränderungen kann nur von außen kommen, eigentlich schade, dass der Deutsche nicht so demonstrationsfreudig ist wie der Franzose, siehe Gelbwesten.

(...) Deutschland ist, vom Bund über die Länder bis zu den Kommunen und allen anderen Institutionen überdemokratisiert!



Günter Raschen

Brake

Es ist nicht nur der Unsinn der Vielstaaterei, auch der Bundestag mit 700+ Abgeordneten, die neben üppigen Gehältern einen Pensionsanspruch haben, der weit übers Ziel hinaus schießt. Neben der alljährlichen Steuerverschwendung sollte auch unser Schulsystem reformiert werden. Einheitliche Schulbücher und Uniformen würden Kosten sparen und das Mobbing verhindern. Wie schon erwähnt, der gemeinsame gut gefüllte Trog wird sicherlich nicht abgeschafft werden, wie heißt es so schön: Eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus!



Alfred Ulferts

Oldersum