100 Menschen in Quarantäne

Verden Nach acht Corona-Infektionen in einem Gebäudekomplex in der Stadt Verden werden rund 100 weitere Menschen getestet. Die betroffenen Bewohner stehen bis zur Vorlage der Ergebnisse unter Quarantäne, wie der Sprecher des Landkreises am Freitag mitteilte. Es gebe Anhaltspunkte, dass sich das Virus im direkten Wohnumfeld der positiv getesteten Personen ausgebreitet hat. Die acht Infizierten wohnen laut Landkreis in einem Gebäudekomplex aus drei Häusern. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.