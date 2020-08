Lobbyismus-Vorwürfe: Hat Gero Hocker für Auftritte Honorar bezogen?

Verden /Berlin Gero Hocker winkt ab. Verkauf von politischem Einfluss? Kasse machen mit gemeinsamen Auftritten mit Lobbyisten? Der Agrarexperte der FDP im Deutschen Bundestag sieht keinen Skandal. Dabei sollen seine Mitarbeiter gemeinsame Videoauftritte in Sozialen Netzwerken mit Vertretern etwa aus der Düngemittelindustrie oder der Tabakbranche organisiert und dafür Geld erhalten haben.

• Online-Livetalks

So habe der 45-jährige Liberale, der dem FDP-Bundesvorstand angehört, mit Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Tabakindustrie, und dem Brüsseler Cheflobbyisten des russischen Düngerkonzerns Eurochem, Ludwig Willnegger, Online-Livetalks auf Facebook aufgenommen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Für die 60-Minuten-Auftritte hätten Gesprächspartner ein Honorar von rund 1500 Euro bezahlen müssen. Dies jedoch nicht an den Bundestagsabgeordneten Hocker, sondern an eine Berliner Beratungsgesellschaft „Feinschliff Consulting“. Chefs der Agentur sind Hockes leitende Mitarbeiter. Der FDP-Politiker will von dieser Praxis nichts gewusst haben.

• Agentur aufgelöst

„Gero Hocker hat an einem öffentlichen Gesprächsformat teilgenommen, das rechtlich nicht zu beanstanden ist“, ließ er am Dienstag erklären. „So wurden Gesprächspartnern lediglich Produktionskosten von jeweils rund 1500 Euro in Rechnung gestellt“, hieß es. Er habe weder Geld erhalten noch bestehe eine Verbindung zwischen politischen Entscheidungen und dem Gesprächsformat. Um keinen falschen Anschein zu erwecken, werde die Agentur auf seine Bitte aufgelöst. Die Homepage der Agentur in Berlin Prenzlauer Berg ist inzwischen nicht mehr erreichbar.

Die Organisation Lobbycontrol spricht von einem „haarsträubenden Vorgang „Dass Abgeordneten-Mitarbeiter Auftritte ihres Chefs verkauft haben, ihn auf dem Lobbymarkt gegen Geld angeboten haben, ist eine Grenzüberschreitung“, erklärte Timo Lange, Sprecher der Organisation.