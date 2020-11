Landwirtschaft: Mehr Milch von weniger Kühen

Verden /Osnabrück Immer weniger Kühe geben wieder mehr Milch. Nachdem im vergangenen Jahr auch infolge der Dürre die Milchleistung eher stagnierte, gehen die Werte jetzt wieder deutlich nach oben. Wie aus jetzt veröffentlichten Zahlen der VIT (Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung/Verden) hervorgeht, gaben die rund 744 000 Kühe in Niedersachsen im am 30. September abgelaufenen Milchwirtschaftsjahr im Schnitt 9771 (Vorjahr: 9450) Kilogramm Milch.

Die Zahl der Kühe hat sich erneut um mehr als 15 000 reduziert. In Niedersachsen gibt es nur noch 6708 Milchviehhalter. Dort sinken die Zahlen noch deutlicher als bei den Kühen. 111 Kühe stehen durchschnittlich in den Ställen.

Die steigende Milchleistung führt trotz der Reduktion des Milchviehbereiches zu höheren Erträgen. Allein in Niedersachsen wurden so 2020 rund 100 Millionen Kilo Milch mehr gemolken als 2019.

Mehr als die Hälfte der niedersächsischen Kühe wird im Weser-Ems-Raum gemolken. 9593 Kilogramm Milch (plus 347 Kilo) gaben hier die Kühe im Schnitt. Kühe auf Weiden sind nicht so ertragreich wie Tiere in Ställen. Mit 9323 Kilo Milchleistung schneiden die Kühe in der Region Friesland/Oldenburg unterdurchschnittlich ab. Die Region Emsland/Südoldenburg kommt indes mit 10 118 Kilo erstmals über die 10 000er-Marke.

Klein aber fein – so sieht sich der Osnabrücker Verband. Nur noch 349 Betriebe halten zusammen rund 30 000 Kühe. Und die geben im Schnitt 10 544 Kilo Milch. Das ist Spitze im Westen. Lediglich die Kühe in den neuen Bundesländern dürften erneut bessere Resultate aufweisen.

„Es liegt auch an unserer Genetik“, meint Zuchtleiter Dr. Andreas Kandzi vom Osnabrücker Herdbuch. Aber auch abstockende Betriebe würden sich mehr Gedanken über eine bessere Fütterung machen, die auch nach den Dürrejahren jetzt wieder ausreichend zur Verfügung stünde. Es gebe angesichts des geringen Milchpreises kaum noch Überbelegungen.