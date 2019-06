Verden Mehrere Tage wird die Studentin Judith im Herbst 2015 vermisst; dann entdeckt ihr Vater sie tot im Wald am Kloster Loccum bei Bad Rehburg (Kreis Nienburg). Seit Montag muss sich der 66-jährige Niederländer vor dem Landgericht Verden erneut anhören, wie seine 23-jährige Tochter getötet wurde.

Die Familienangehörigen haben als Nebenkläger erreicht, dass der Bundesgerichtshof (BGH) ein erstes Verdener Urteil von 2017 kassiert hat. Zu elfeinhalb Jahren Haft wegen Totschlags mit anschließender Sicherungsverwahrung hatte die Kammer den Täter verurteilt, der wegen gewalttätiger Sexualdelikte vorbestraft war. „Totschlag ist kein lebenslänglich“, sagt der Vater zum Prozessauftakt. Irgendwann hätte der Täter freigelassen werden können. „Deswegen gehen wir diesen Weg jetzt noch einmal.“

Sein Mandant, ein 51-jähriger Deutscher, werde sich nicht äußern, kündigt Verteidiger Mathias Huse an. Sechsfacher Vater ist der Angeklagte. Der Prozess ist bis Oktober terminiert.

Am 12. September 2015 hatte der Mann unbegleiteten Ausgang aus dem Maßregelvollzug in Bad Rehburg, einer Einrichtung für süchtige oder psychisch kranke Straftäter. Wie er auf die Frau stieß, ist nicht bekannt. Gefunden wurde sie nackt, nur noch mit einer Socke am linken Fuß. Der Täter habe sie auf den Waldboden geworfen, festgehalten und gewürgt, um sich sexuell zu stimulieren, sagt Staatsanwältin Annette Marquardt in ihrer Anklageschrift.

Weil sich einiges am Hergang nicht klären ließ, hatte die Kammer 2017 den Angeklagten nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt. Das ließ der Bundesgerichtshof 2018 nicht stehen. Die Kammer habe „es versäumt, das strafrechtlich relevante Vorleben des Angeklagten zu würdigen“. Der Mann war wegen zwei Vergewaltigungen 2012 vom Landgericht Aurich verurteilt worden, auch ein dritter Fall ist aktenkundig.