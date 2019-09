Eine Verkehrslawine mit langen Schlangen an Lastwagen, Staus und immer wieder schweren Unfällen – die Autobahn 2 in Niedersachsen ist seit langem ein Sorgenkind. Bändigen soll die Problemautobahn seit Anfang 2017 eine eigene A2-Beauftragte. Bei Bauingenieurin Kirsten Hauk in der Straßenbaubehörde in Hannover laufen alle Fäden zu der 170 Kilometer langen Ost-Westverbindung quer durch Niedersachsen zusammen. Eine erste Besserung hat das Bemühen gebracht, die Baustellen auf der Strecke so zu gestalten, dass der Verkehrsfluss weniger beeinträchtigt wird als früher. „Die A2 ist an der Grenze“, sagte Hauk. 125 000 Fahrzeuge täglich sind auf der Route unterwegs, jedes vierte Fahrzeug ist ein Lastwagen, der Anteil an Transitverkehr ist hoch. „Meine Aufgaben sind die Straßenbauarbeiten, die Brückenerhaltung und den Betriebsdienst zu koordinieren, um Eingriffe möglichst gering zu halten.“

DPA-Symbolbild: