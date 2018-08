Betrifft: „Atommüll wird 1000 Meter tief vergraben – Radioaktive Abfälle: Umweltminister Lies besucht Ex-Bergwerk in Salzgitter – Umbau zu Endlager bis 2027“, Niedersachsen, 9. August

Das Verscharren von Atommüll ist der falsche Weg! In der Asse fand man Grundwasser unterhalb von 1000 Metern. In Windisch Eschenbach wurde Grundwasser in einer Tiefe von mehr als 10 000 Metern nachgewiesen. Grundwasser korrodiert jeden Behälter und transportiert das radioaktive Inventar in die Lebenssphäre.

Reiner Szepan

Grabenstätt