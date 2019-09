Betrifft: „Wenn Wilhelmshaven attackiert wird – Nitex: Erstmals Bundeswehr an Anti-Terrorübung beteiligt“, Hintergrund, 23. August

Was für ein barer Unsinn. Was für eine dreiste Verschwendung von Steuergeldern. Ein schwerfälliges, stillgelegtes Museumsschiff aus dem letzten Jahrtausend (...) steuert einen Hafen an. (...) Terroristen würden mit Sicherheit mit einem schnellen, wendungsfähigen Schiff und nicht bei Tage, sondern in dunkler Nacht angreifen, um ein Entern der Sicherheitskräfte mit Jetskis und auch aus der Luft zu vereiteln. Was hat der ganze Quatsch gekostet? (...)

Uwe Oden

Elsfleth