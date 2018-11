Vertrag der Generationen

Betrifft: „Laute Antwort auf ,das leise Sterben‘ – Insektenrückgang: Landwirte wehren sich vehement gegen eine pauschale Alleinverantwortung “, Oldenburger Land, 8. November

(...) Wenn ich hier durch Ostfriesland fahre, sehe ich Monokulturen ohne Ende: Mais, Mais und nochmals Mais! Wenn ich dann mit dem Rad unterwegs bin, nehme ich zusätzlich auch noch permanent einen Chemiegestank wahr, der mich schaudert. Aktuell ist in hiesigen Zeitungen ein Artikel zu lesen, in welchem man über den Anbau von Futterrüben in einer Art und Weise berichtet, als sei diese Pflanze geradezu ein Wunder... Es wird einfach ignoriert, dass man „American-Way-of-Life“-hörig unbedingt dieser Mode nachgegangen war. (...) Bei dieser Art der Landwirtschaft (Monokultur und Massentierhaltung) wird zwangsläufig gespritzt und egal mit welcher Argumentation: Es werden damit wertvolle Insekten vernichtet! Und dabei werden die Kette und der ganzheitliche Ansatz völlig außer Acht gelassen.

Wir alle haben einen Generationenvertrag zu erfüllen: Wir haben unseren Nachkommen eine intakte Umwelt zu hinterlassen – und das bedeutet für die Bauern nicht nur weniger Penizillin in der Massentierhaltung zu verwenden, sondern auch den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden rigoros zu verringern.

Ein Totalherbizid wie Glyphosat tötet unendlich (...).

Thomas Möller-Tobiassen

Marx

Betrifft:





Betrifft:





Betrifft: