Ex-Präsident kehrt nach Flucht zurück

Villazón Kurz nach der Amtseinführung seines engen Vertrauten Luis Arce ist der ehemalige bolivianische Staatschef Evo Morales aus dem Exil in Argentinien nach Bolivien zurückgekehrt. Tausende Menschen empfingen ihn am Montag an der internationalen Brücke La Quiaca-Villazón. Nach der Präsidentenwahl im Oktober 2019 und Betrugsvorwürfen hatte Morales auf Druck des Militärs zurücktreten müssen. Er setzte sich ins Ausland ab.