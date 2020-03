Vom Schurken zum Helden

So schnell ändern sich die Zeiten. Wer könnte das glaubwürdiger sagen als Dietmar Hopp. Der Mann ist Mitgründer des Software-Riesen SAP. Das hat ihn unglaublich reich gemacht. Er ist zudem ausgemachter Fußballfan. Hopp hat daher mit seinem Geld die TSG 1999 Hoffenheim, einen Dorfverein, in die Fußball-Bundesliga gehievt. Das allerdings hat ihn für Fußball-Fans in deutschen Traditionsvereinen zur Hassfigur, zum Objekt geschmackloser Plakate und Sprechchöre gemacht. Noch vor Kurzem standen Top-Spiele in der deutschen Elite-Liga deshalb vor dem Abbruch.

Und jetzt, ein paar Wochen später, überschlagen sich deutsche Politiker und viele emsige Akteure in den verschiedenen Internet-Foren mit Lobeshymnen auf Hopp. Ein Ehrenmann sei der, ein Patriot. Mancher würde ihm am liebsten ein Denkmal setzen. Errungen hat er sich die plötzliche Zuneigung so vieler Menschen aus zwei Gründen. Er hat zum einen vor Jahren in ein Biotechnologie-Unternehmen investiert, das just in Zeiten der großen Coronavirus-Angst die Hoffnung nährt, dass es vielleicht bald einen Impfstoff dagegen präsentierten könnte. Und dann hat er, was ihm wirklich hoch anzurechnen ist, Nein gesagt zu Avancen eines Herrn Donald Trump aus den USA, dieses Know-how für viel Geld exklusiv für dessen Land zu reservieren.

Dabei hat Hopp nach einer moralischen Richtschnur gehandelt, die ganz selbstverständlich sein sollte: In Zeiten existenzieller Bedrohung darf es kein nationales Ich geben, das gegen andere gerichtet ist, sondern nur ein breites „Wir“, um möglichst gemeinsam diese schlimme Situation zu bewältigen. Wahrscheinlich würde Hopp auch Nein sagen, wenn die Bundesregierung versuchen wollte, einen Impfstoff exklusiv für Deutschland zu sichern. Aber noch etwas anderes sollte man aus den jüngsten Geschichten um Dietmar Hopp lernen: Wenn einer mit besonderer Findigkeit Großes leistet und damit viel Geld verdient, dann ist das kein Charakterfehler.

@ Den Autor erreichen Sie unter