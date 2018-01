Von der Feigheit der Terroristen

Betrifft: „Kinder werden immer öfter zur Zielscheibe“, Nachrichten, 29. Dezember.

Man kann Kinder in ihrer Unschuld gut manipulieren. Sie werden von Terroristen zum Töten oder zur Selbsttötung erzogen, indem man ihnen weis macht, sie tun Gutes für ihr Vaterland und werden nach der Tat in ein Paradies geschickt. In diesem Zusammenhang sieht man, was Terroristen für ein feiges Volk sind. Sie schicken Kinder an die Front, weil sie selbst zu feige sind, sich für ihr Vorhaben töten zu lassen oder sich in die Luft zu sprengen. Unschuldige Kinder und Frauen sind besser dafür geeignet.

Peter Richter

Varel