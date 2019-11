Vor Ort helfen, ist sinnvoller

Betrifft: „Kirche gibt 20 000 Euro für Rettungsschiff – Synode: Bischof Adomeit: Seenotrettung nicht verhandelbar – Scharfe Kritik an AfD“, Titelseite, 22. November

Der EKD-Vorsitzende Bedford-Strohm gab am 12. September 2019 bekannt, dass die Evangelische Kirche ein Schiff zur Seenotrettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer schicken will. Am gleichen Tag verbreiteten RTL, ARD und ZDF die Nachricht, dass die Schlepper aus Afrika die Rettungsschiffe orten und dann die Schlauchboote mit Migranten losschicken. Bereits 2018 kritisierte der österreichische Bundeskanzler Kurz die privaten Seenot-Retter im Mittelmeer scharf, da sie „ständig versuchen würden, in die libysche Seenot-Rettungszone beziehungsweise in ihre Nähe zu fahren, um der libyschen Küstenwache zuvorzukommen“. Dass sich unser Bischof Adomeit jetzt ebenfalls aus dem Fenster hängt und 20 000 Euro für die Rettungsschiff-Aktion bereitstellen lässt, bleibt nur schwer verständlich. Sinnvoller wäre eine stärkere Förderung der Entwicklungsprojekte der Kirchen in Afrika, um Menschen in ihren Ländern Perspektiven zu geben. Wenn man mit „basta“ derartig mit Kirchen-steuern umgeht, kann man die vielen Kirchenaustritte nicht verhindern.

Manfried von Häfen

Oldenburg

Leider das verkehrteste Signal, verehrter Herr Bischof. Mit jedem zusätzlichen Schiff unterstützen Sie die Schlepperorganisationen mit Kirchensteuergeldern. Wenn Sie tatsächlich helfen wollten, wie Sie vorgeben, sollten Sie das Geld an den Orten investieren, aus denen die Flüchtlinge kommen, damit sie dort bleiben können.

Herbert Hedderich

Oldenburg