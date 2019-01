Betrifft: „Steuerüberschuss – Weg mit dem Soli“, Kommentar von Hans Begerow, Meinung, 16. Januar, „Wirtschaft schaltet einen Gang zurück. Konjunktur – Aber keine Rezension“, Wirtschaft, 16. Januar und weitere Berichte zum Solidaritätszuschlag

Die Streichung des Soli bringt nur Vorteile für die obere Mittelschicht. Was da dann zusätzlich privat zur Verfügung steht, geht kaum in den Konsum, stärkt also nicht die Konjunktur.

Der Mindestlohn muss auf 12 Euro erhöht werden, das bringt was.

Manfred Klöpper

Oldenburg