Wahl ohne Sieger

Die SPD in Bremen erstmals zweitstärkste Partei, die CDU hat sie überholt: Eine Blamage für die SPD im einst roten Bundesland, in dem die Sozialdemokraten seit Menschengedenken Regierungspartei waren.

Das Wahlergebnis ermöglicht freilich ein Weiterregieren der SPD – wenn Grüne und Linke sich mit den Sozialdemokraten auf eine Koalition einigen. Das wäre das erste Regierungsbündnis mit den Linken in einem westdeutschen Bundesland. Dann könnte es trotz des Erfolgs für die Christdemokraten bei der Oppositionsrolle bleiben, was wohl keine Option für deren Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder wäre. Mit seinem Persönlichkeitswahlkampf hatte er als „Carsten Meyer-Wer?“ (und ohne Hinweis auf seine Partei CDU) gepunktet, wenngleich er sich bei den lokalen Einzelheiten im Wahlkampf nicht immer sattelfest zeigte.

Anders als der andere Carsten, SPD-Spitzenkandidat Sieling. Der nüchtern wirkende Sieling hatte das Amt des Regierungschefs im Städte-Bundesland nicht als Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl 2015, sondern nach dem Rücktritt des Bürgermeisters Jens Böhrnsen erhalten. Zur Erinnerung: Die SPD hatte 2015 in Bremen mit 32,8 Prozent das damals schlechteste Ergebnis in Bremen erzielt. Dafür geriet Böhrnsen in die Kritik und zog die Konsequenzen. Dass es noch tiefer geht, hat der blasse Sieling gezeigt und Konsequenzen erst einmal verweigert. Der Finanzexperte Sieling hat den Bremern einiges zugemutet, um die Finanzen des Bundeslandes zu ordnen. Er hat nun die Quittung dafür erhalten, wobei es zum Sparen keine Alternative gab, dafür waren die Ausgaben seiner Vorgänger zu freigiebig.

Der Aufwärtstrend der Linken in Bremen hält an. Zweimal hintereinander haben sie ihr Stimmergebnis verbessern können und liegen mittlerweile im zweistelligen Bereich. Aber anders als die Grünen hat die Linke nur eine Option, nämlich die Koalition mit Grünen und SPD.

Königsmacher sind die Grünen, die ihr Stimmergebnis gegenüber 2015 leicht verbessern konnten, aber bei der Wahl 2011 deutlich besser waren. Damals lagen die Grünen mit 22,5 Prozent sogar noch vor der CDU (20,1). Und auch bei der Europawahl haben die Grünen bundesweit ein höheres Ergebnis eingefahren als die Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen. Sie haben alle Optionen, auch die, einen historischen Wandel mit einer Regierung ohne SPD-Beteiligung zu bewerkstelligen.

@ Den Autor erreichen Sie unter