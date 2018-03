Wahlergebnisschlechtgeredet

Betrifft: Wahl der Bundeskanzlerin: „Dämpfer“, Kommentar von Hans Begerow, Meinung, 15. März

Ich habe heute intensiv die NWZ (...) gelesen. Ich war gestern in Berlin und habe ähnliche Stimmen gelesen. Mein Frage ist, warum das Ergebnis derart negativ dargestellt wird? Frau Merkel hat 91 Prozent der möglichen Koalitionsstimmen auf sich vereinigt. Das ist exakt das Ergebnis, welches in der letzten Kanzlerwahl erreicht wurde. 2005 gab es sogar fast 10 Prozent weniger. Was hat sich denn jetzt geändert, dass man zu dieser völlig konträren Meinung kommt?

Rüdiger Gleba

Friedrichsfehn