Wahlfreiheit erhalten

Mit dem Konsum von günstigem Fleisch ist es ähnlich wie mit dem Besuch von Fastfood-Restaurants: Angeblich geht keiner hin, die Umsätze sprechen aber eine andere Sprache. Qualität hat ihren Preis und dieser spiegelt auch in gewissem Maße den Anspruch der Verbraucher an Umwelt- und Tierschutz wider. Deshalb ist Wahlfreiheit wichtig.

Was die Befürworter einer Fleischsteuer gern übersehen: Geld aus einer solchen oder ein Mindestpreis würde keineswegs direkt den Tieren zugutekommen. Oft wird nämlich übersehen, dass bürokratische Genehmigungsverfahren und nicht erfüllbare Umweltauflagen neuen, tierwohlgerechteren Ställen im Weg stehen.

Und auch die oftmals geforderte Sozialverträglichkeit ist bei den Befürwortern höherer Fleischpreise schnell nicht mehr der Rede wert. Klar ist: Vor allem Menschen mit geringem Einkommen würden belastet und die zusätzlichen Steuereinnahmen würden schneller beim Fiskus versickern, als sie bei den Landwirten und somit auch den Tieren ankommen. Für das Tierwohl wäre also wenig erreicht. Wir dürfen nicht vergessen: Der sozialen Marktwirtschaft haben wir es zu verdanken, dass die Currywurst oder der Sonntagsbraten nicht nur einer kleinen Bevölkerungsgruppe, sondern der breiten Gesellschaft schmecken darf.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Mehr Wertschätzung hat Fleisch gerade aus Deutschland sicher verdient, entscheidend ist jedoch, dass die Politik für fairen Wettbewerb mit klaren Regeln sorgt.

Am transparentesten wäre ein verbindliches Tierwohllabel, das europaweit einheitlich ausgestaltet ist. Nur so kann der Verbraucher durch sein eigenverantwortliches Handeln an der Ladentheke frei entscheiden.

Frank Sitta(41) ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagfraktion und Landesvorsitzender seiner Partei in Sachsen-Anhalt.