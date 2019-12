Auto explodiert: Ermittlungen laufen

Walsrode Nach der Explosion eines Autos auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin hat die Polizei am Montag ihre Ermittlungen fortgesetzt. Der Grund für die Explosion ist noch unklar. Es werde geprüft, ob es sich um eine politische Tat handele, so ein Polizeisprecher. Die Ermittler fanden an einer Hauswand den gemalten Buchstaben A umrahmt mit einem Kreis. Dieses Zeichen wird oft mit dem Wort „Anarchie“ in Verbindung gesetzt.

Am Sonntag war auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin im Stadtteil Sieverdingen ein Auto explodiert. Verletzt wurde niemand.