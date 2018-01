Walsrode Nach Verlusten bei der Landtagswahl will die niedersächsische CDU wieder stärker als Bürgerpartei auftreten. „Die bekannten Parteiveranstaltungen sind nicht mehr ausreichend attraktiv für politisch interessierte Bürger“, sagte Generalsekretär Kai Seefried am Samstag in Walsrode. Dort hatte die Partei während einer Klausurtagung zum Jahresauftakt über eine Neuausrichtung diskutiert - die Kampagne heißt „CDU 2022“. „Wir wollen modern und zukunftsfähig auftreten, eine Mitgliedschaft in der CDU soll sich lohnen“, sagte Seefeld.

„Wir können nicht so weiter machen wie bisher“, sagt auch der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann. Viele Menschen hätten vielleicht Interesse, in einer Partei mitzumachen, aber bei manchen älteren Veranstaltungsformaten sei es sicher nicht besonders reizvoll. Die CDU wolle sich zudem regional stärker aufstellen. „In Ostfriesland sind andere Themen als im Braunschweiger Land von Bedeutung“, begründete Althusmann.

Auch die Frauenförderung in der CDU wurde in Walsrode diskutiert. Dabei ging es laut Althusmann auch um ein von der Frauenunion gefordertes Reißverschlussverfahren. Bei Listenaufstellung soll demnach jeder zweite Platz von einer Frau besetzt werden. „Ich halte diesen Vorschlag momentan nicht für mehrheitsfähig“, kommentierte Althusmann. Die Idee werde aber beim diesjährigen Landesparteitag diskutiert. Zudem wurde besprochen, wie potenzielle weibliche Führungskräfte besser an die Partei gebunden werden können. Dafür kündigte Althusmann Modellprojekte in den Bezirks- und Landesverbänden an.

Mit Blick auf die bisherige Regierungsarbeit in der großen Koalition zeigte sich der Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister zufrieden. Die fünf CDU-Minister hätten schon deutliche Akzente setzen können. Nachdem 2017 ein Jahr der politischen Auseinandersetzung gewesen sei, müsse nun ein Jahr der politischen Umsetzung folgen, so Althusmann. Schwerpunkte lägen vor allem in der Haushalts- und Finanzpolitik etwa mit der Einführung der Schuldenbremse. Berichten, die große Koalition sei etwa in der Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge entzweit, widersprach der CDU-Politiker. „Wir sind da nicht so weit voneinander und bewegen uns im Korridor der Sanierungsgespräche des Bundes.“

Bei den vorgezogenen Landtagswahlen im Oktober wurde die CDU mit 33,6 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Seit Ende November regieren beide Parteien zusammen in einer großen Koalition. Bis 2022 will die CDU die SPD wieder überholen.