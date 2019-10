Schädlinge setzen Ginseng-Ernte zu

Walsrode Schnecken und Mäuse haben der Ernte der exotischen Ginseng-Wurzel in der Lüneburger Heide zugesetzt. „Dieses Jahr ist es nicht super“, sagte Gesine Wischmann, Florafarm-Leiterin in Bockhorn bei Walsrode, am Mittwoch. Seit Dienstag wird die aus Asien stammende Heilpflanze geerntet. Wischmann rechnet mit einem Ertrag von unter einer Tonne Ginsengwurzeln. Das liege aber nicht nur an den Schädlingen, es werde in 2019 auch nur eine kleine Fläche abgeerntet. Die Ginseng-Wirkstoffe gelten als belebend für Körper und Geist.