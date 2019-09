Wardenburg Die Bürgermeisterwahl in Wardenburg geht in die zweite Runde: Christoph Reents (parteilos) und Thomas Wilde (Die Grünen) werden am 22. September in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Sie haben sich am Sonntag deutlich gegen ihre drei Mitbewerber durchgesetzt. Nach dem Endergebnis entfallen auf Christoph Reents 32,33 Prozent der Stimmen, auf Thomas Wilde 25,94 Prozent. Damit haben sich die Wardenburger mehrheitlich für einen völligen Neuanfang entschieden: Der bisherige Vertreter der Bürgermeisterin, Frank Speckmann (parteilos), konnte nicht genügend Wähler hinter sich versammeln (16,86 Prozent), ebenso wenig der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, Ronald Holtz (19,89 Prozent). Martin Bliefernich (Die Partei), dessen Partei im Wardenburger Gemeinderat nicht vertreten ist, erlangte 4,98 Prozent der Stimmen. Obwohl das Interesse bei mehreren Podiumsdiskussionen ausgesprochen groß gewesen war, lag die Wahlbeteiligung bei kaum mehr als 50 Prozent (51,18 Prozent).