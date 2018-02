Warschau Ungeachtet von Protesten aus Israel und den USA hat Polens Senat (Oberhaus) ein Gesetz gegen eine falsche Darstellung von Kriegsverbrechen beschlossen. 57 Senatoren stimmten in der Nacht zum Donnerstag mit Ja, 23 dagegen, zwei enthielten sich. Nun muss noch Staatspräsident Andrzej Duda das Gesetz unterschreiben, damit es in Kraft tritt.

Das Gesetz sieht bis zu drei Jahre Gefängnis für Personen vor, die „öffentlich und faktenwidrig dem polnischen Volk oder dem polnischen Staat die Verantwortung oder Mitverantwortung für die vom deutschen Dritten Reich begangenen nationalsozialistische Verbrechen“ zuschreiben. Auch grobe Verharmlosungen der Verantwortung der tatsächlichen Täter dieser Verbrechen soll künftig bestraft werden. Aussagen „im Rahmen einer künstlerischen oder wissenschaftlichen Tätigkeit“ fallen nicht unter das Gesetz. Es richtet sich unter anderem gegen die falsche Bezeichnung „polnisches Todeslager“ für Auschwitz und andere ehemalige NS-Konzentrationslager; die Formulierung wird in dem Gesetz jedoch nicht genannt.

In Israel löste das polnische Gesetz scharfe Proteste aus. 61 Abgeordnete des Parlaments brachten am Mittwoch einen Gesetzentwurf ein, der den polnischen Gesetzentwurf zu einer Form illegaler Holocaust-Leugnung erklärt, wie die Zeitung „Jerusalem Post“ berichtet. Geheimdienstminister Israel Katz sagte, das Gesetz stelle „ein Abstreifen der eigenen Verantwortung dar und eine Verleugnung von Polens Anteil am Holocaust an den Juden“.