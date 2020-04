Neues Wahlrecht in der Kritik

Warschau Polens Opposition hat scharfe Kritik am Vorhaben der nationalkonservativen Regierungspartei PiS geübt, das Wahlrecht für die Präsidentenwahl am 10. Mai zu ändern. „Die PiS verübt einen Staatsstreich, um sich die volle Macht für weitere Jahre zu sichern“, schrieb die Präsidentschaftskandidatin des größten Oppositionsbündnisses Bürgerkoalition (KO), Malgorzata Kidawa-Blonska, am Dienstag auf Twitter. Am Montagabend hatte das polnische Parlament einem Gesetzentwurf der PiS zugestimmt, nach dem die Präsidentenwahl wegen der Corona-Epidemie als reine Briefwahl abgehalten werden soll. Favorit ist Amtsinhaber Andrzej Duda, er führt in allen Umfragen. Die Opposition verlangt wegen der Einschränkungen eine Verlegung.